Новости Казани
· Служба новостей

В Татарстане в 2023 году за коррупцию наказали 390 муниципальных служащих

В Татарстане в 2023 году за коррупцию наказали 390 муниципальных чиновников
В Татарстане в 2023 году за коррупцию наказали 390 муниципальных служащих

Фото: открытые источники

С начала 2023 года в Татарстане к ответственности за коррупцию привлекли 390 чиновников. Об этом проинформировал главный советник Управления Раиса Татарстана по антикоррупционной политике Салават Рахимов.

По его словам, провели 397 проверок на соблюдение антикоррупционного законодательства. Все они так или иначе касались сведений о доходах и расходах чиновников. 390 человек привлечены по итогу проверок к ответственности.

"Если в прошлом году нарушения составляли 96% всех проверок, то в этом году мы выявили 98% нарушений", – отметил Рахимов.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Клещи сойдут с ума: смертельный аромат для кровопийц

Интересное

21 час назад

Бесплатный поход в бассейн и свежий ремонт в номерах: где в Казани останавливаться на отдых

вызов дезинфекция от тараканов в квартире

Новости России

16 часов назад

Клещей сведет с ума: смертельный аромат для кровопийц

Редакция помогает

3 дня назад

"Не бургерами же угощать": куда казанцам отвести на свидание своих половинок, чтобы впечатлить

shuffle dance обучение в Санкт-Петербурге

Новости России

день назад

Берите только ее, там точно есть мясо: специалисты Роскачества назвали лучшую тушенку

Новости России

день назад

Проверьте баланс карты, там +10 000 тысяч: кому 25 апреля придет новое пособие от СФР

Новости России

11 часов назад

Будет полностью запрещено снимать наличные: россиянам рассказали о неприятном правиле

Новости России

день назад

Выходные отменяются. Россиян ошарашили новым решением по майским праздникам

Новости России

5 часов назад

В мае к выходным добавят еще два дня. Россиян обрадовали новым расписанием на праздник
Новости Казани
5 часов назад

До приговора не дожил: "смотрящий по Казани" Вадим Липский "Бургомистр" умер в РКБ

До приговора не дожил: "смотрящий по Казани" Вадим Липский "Бургомистр" умер в РКБ

Новости Казани

16 минут назад

"Им бы молоко за вредность!": В Минтруда РТ назвали три самые травмоопасные отрасли в Татарстане

Новости Казани

час назад

В Казани пожилая женщина погибла на пожаре

Новости Казани

2 часа назад

В Казани троллейбус № 1 изменит свой маршрут из-за строительства дорожной развязки

Новости Казани

2 часа назад

Под Казанью будут построены три новые поликлиники за 500 миллионов рублей
После 15 лет международного розыска: задержан один из лидеров ОПГ "Мамшовские" Юрий Николаев
Новости Казани
6 минут назад

После 15 лет международного розыска: задержан один из лидеров ОПГ "Мамшовские" Юрий Николаев

Новости России

3 часа назад

"И как вы тут вообще живете во всем этом?": уголовник отсидел 28 лет, вышел на свободу и оторопел от происходящего

Новости России

4 часа назад

"Плачу украдкой, прямо на поле боя": украинский солдат рассказал британским СМИ страшные подробности СВО

Новости Казани

5 часов назад

В Казани в поликлиники привезли партию вакцины от кори
На дачу, к озеру или на опушку леса: теперь казанцы могут бесплатно заказывать доставку еды загород
Интересное
5 дней назад

На дачу, к озеру или на опушку леса: теперь казанцы могут бесплатно заказывать доставку еды загород