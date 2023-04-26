В Татарстане в 2023 году за коррупцию наказали 390 муниципальных чиновников

С начала 2023 года в Татарстане к ответственности за коррупцию привлекли 390 чиновников. Об этом проинформировал главный советник Управления Раиса Татарстана по антикоррупционной политике Салават Рахимов.

По его словам, провели 397 проверок на соблюдение антикоррупционного законодательства. Все они так или иначе касались сведений о доходах и расходах чиновников. 390 человек привлечены по итогу проверок к ответственности.