В Татарстане в 2023 году будут построены 11 школ, 2 детсада и 47 ФАПов по национальным проектам

В 2023 году в Республике Татарстана рамках национальных проектов планируется построить 11 новых школ, 2 детсада (в Казани) и 47 ФАПов (фельдшерко-акушерских пунктов). Об этом информирует Минстрой республики.

Строительство школ уже идет, и сейчас завершено на 34%. Один из казанских садиков построен на 50%, второй - на 8%.

Помимо того модернизировать планируется две поликлиники.

В рамках нацпроекта "Культура" в регионе отремонтируют и построят заново 7 районных и сельских домов культуры, тут готовность оценивается на уровне 66%.

По программе "Жилье" завершат пять объектов коммунальной инфраструктуры, сейчас готовность составяет 37%.

А в рамках проекта "Экология" будут реконструированы очистные сооружения Казани, и тут готовность составляет 56%.

Помимо этого, в части модернизации коммунальной инфраструктуры по федеральному проекту «Жилье» организованы работы по пяти объектам, выполнение составляет 37%.

Федеральные национальные проекты в России реализуются с 2019 года, инициатором их был российский президент Владимир Путин.