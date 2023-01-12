В Татарстане уже месяц разыскивают 34-летнего мужчину, нуждающегося в медицинской помощи

В Татарстане уже месяц ищут 34-летнего Александра Фадеева, который перестал выходить на связь с родными еще 12 декабря. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. Сообщается, что мужчина может быть в селе Биляр-Озеро, в Нурлате или в Казани.

По данным волонтеров "Лиза Алерт", мужчина нуждается в медицинской помощи.

Александр ростом около 187 сантиметров имеет худощавое телосложение, темно-каштановые волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем были: серо-голубая камуфляжная спецовка и такого же цвета штаны, черные кроссовки и черная шапка.

Всех, кто видел этого человека, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.