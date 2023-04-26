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В Татарстане у жены чиновника нашли ценные бумаги 25 иностранных компаний

В Татарстане у жены чиновника обнаружили ценные бумаги 25 иностранных компаний
В Татарстане у жены чиновника нашли ценные бумаги 25 иностранных компаний

Фото: открытые источники

Чиновники Татарстана с прошлого года по настоящее время проходят антикоррупционные проверки, и начрушений выявляется достаточно много. Так, у жены одного из республиканских чиновников обнаружились ценные бумаги 25 зарубежных компаний. По закону, владеть такими активами российским чиновникам и их близким родственникам запрещено.

Главный советник управления Раиса РТ по антикоррупционной политике Салават Рахимов проинформировал, что акции принадлежали компаниям, территориально расположенным на Каймановых островах, в США и в Канаде. Помимо прочего нашли и 11 депозитарных расписок США на обычные акции.

Муж-чиновник отметил, что он и его жена не знали о запрете на владение акциями иностранных организаций. Супруга, заверил он, уже избавилась от иностранных активов. Самого же служащего привлекли к дисциплинарной ответственности.

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