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В Татарстане у женщины после падения на катке в легком скопилось почти 2 литра жидкости

В Татарстане у 30-летней женщины после падения на катке в Нижнекамске в легком скопилось почти 2 литра жидкости
В Татарстане у женщины после падения на катке в легком скопилось почти 2 литра жидкости

Фото: teegin-gard.livejournal.com

Необычный медицинский случай описали врачи Нижнекамска. Местная жительница, катаясь на катке, упала на бок. При этом падение было таким неудачным, что в легком начала скапливаться жидкость, ее накопилось почти 2 литра.

30-летняя пострадавшая около недели жаловалась на боль в боку, а потом начала одышка, температура поднялась до 38 градусов. Пришлось обратиться к врачам.

Ренген показал, что в левом легком присутствует много жидкости, в срочном порядке было проведено дренирование, откачали 1,6 литра жидкости.

"От этого никто не застрахован, – рассказывает заведующая пульмонологическим отделением Нижнекамской ЦРБ Эльвина Абызова. - При травме могут быть разные плевриты. Это опасное состояние, оно требует неотложного дренирования. Но это вовсе не означает, что нужно отказаться от активного отдыха. Коньков и других зимних забав бояться не нужно, главное, соблюдайте технику безопасности, катайтесь аккуратно, и все будет хорошо".

Сейчас здоровью и жизни женщины ничто не угрожает, она идет на поправку.

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