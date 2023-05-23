В Татарстане у ряда собственников изымут земельные участки для дорожного строительства

Правительство РТ приняло решение об изъятии участков земли в двух районах Татарстана для проведения реконструкции дорог. Такое поставленое подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Участок площадью 29 квадратных метров планируется изъять в Спасском районе. Это государственная земля, которая находится в аренде у ОО "Хузангаевское". Участок необходим для проведения реконструкции дороги Ким-Кузнечиха - Лесная Хмелевка - Фадеевка.

Также планируется изъять два частных участка для строительства дороги Чистополь-Нижнекамск. Общая площадь их составляет 69,3 тысячи квадратных метров. Собственники земли получат компенсации.