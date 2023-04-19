В Татарстане у подростка изъяли полкило мефедрона

Полицейские в Бугульме задержали подростка, у которого при себе было 48 свертков с наркотиками, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Весной прошлого года, рассказал задержанный, в интернете ему предложили заработок. На поверку это оказалось распространением запрещенных веществ, но "график работы и условия его устроили".

В квартире у парнишки нашли большую партию "запрещенки" - почти полкило мефедрона.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.