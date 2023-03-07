В Татарстане суд рассмотрит дело о смерти "киллера" из банды "Калуга"

В Татарстане суд рассмотрит дело о смерти "киллер" из банды "Калуга"

56-летний казанец предстанет перед Верховным судом РТ по делу об убийстве 24-летней давности и участии в банде "Калуга". Сегодня, 7 марта, обвинение ему утвердили в прокуратуре. Вину фигурант не признает, пишет "Реальное время".

В свою очередь, в Следкоме отмечают — подозреваемый скрывался от следствия до 2022 года, тогда как других "калужских" осудили еще в 2014-м году.

По версии обвинения, в апреле 1999 года лидер банды "Калужских", по поручению которого был убит другой претендент на власть в ОПГ, решил пустить силовиков по ложному следу — свалить вину за это преступление на одного из членов ОПГ, предварительно расправившись и с ним.

Для этого четверо бандитов, включая ныне обвиняемого, вывезли своего приятеля на дачу в СНТ "Дружба" в Советском районе Казани, где попытались устроить ему передозировку наркотиком, а когда не вышло, задушили и закопали под домом.

Далее пустили ложные слухи о том, что этот самый приятель подался в бега. Для убедительности на квартиру "киллера" даже подбросили часы покойного авторитета. Цель была достигнута — предполагаемого беглеца и убийцу объявили в федеральный розыск и преступление долгое время оставалось нераскрытым.