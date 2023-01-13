В Татарстане студенты из кибердружины отслеживают в Сети антироссийский комментарии и сообщают полиции о дискредитации ВС РФ

В Татарстане создана кибердружина из студентов, которые отслеживают социальные сети и сообщают в правоохранительные органы, если находят факты оскорблений РФ или российской армии.

Дружина кибернаблюдателей состоит из четырех студентов – активистов нижнекамского центра молодежных формирований "Форпост".

В поле зрения ребят попадают все публикации, которые содержат признаки пропаганды фашизма, призывы к самоубийства, насилию, а также направлены против ВС РФ или содержат жесткую антироссийскую риторику.

Кибердружина начала работать с декабря 2022 года, она уже выявила 12 нарушений. Так, активисты обнаружили фотографию одиночного незаконного пикета, где некий человек стоит с дискредитирующим плакатом. Кроме того, дружинники обнаружили нарушения в комментариях под разными постами.

