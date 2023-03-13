В Татарстане стартовал ямочный ремонт дорог

В Татарстане приступили к ямочному ремонту автодорог

На региональных дорогах Татарстана приступили к ямочному ремонту.

На данный момент рабочие используют литую и холодную асфальтобетонную смесь. Этот вид асфальтобетона можно использовать и в холодное время года, подчеркнули в Миндортрансе республики.

В пресс-службе ведомства отмечают, что в оперативном управлении ГКУ "Главтатдортранс" находится более 13 тысяч км дорог регионального значения. Работы выполняются согласно требованиям ГОСТа.