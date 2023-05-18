В Атнинском районе Татарстана спасли обессилевшего бобра, попавшего в навозную яму

Работники Госкомитета РТ по биоресурсам в Атнинском районе республики спасли бобра, попавшего в смертельно опасную ловушку. К ним обратились местные жители, которые пожалели животное.

Бобер перебрался через ограждение и свалился в навозную яму. Попытки самостоятельно выбраться успехом не увенчались. Так и сгинул бы четвероногий, но специалисты достали его из ловушки при помощи петли для отлова.

Бобра доставили к воде и выпустили в приток реки Ашит.

