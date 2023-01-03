В Татарстане спасатели пришли на помощь водителям и пассажирам, замерзавшим на М-7

За сутки в Татарстане случились два ЧП, которые чуть не обернулись трагическим исходом. Ночью на 938-м километре М-7 в Мамадышском районе застрял "Фольксваген Поло". Водитель и пассажир уже начали замерзать. На помощь им пришли спасатели, отогрели людей и эвакуировали в ближайшую гостиницу.

Второе происшествие произошло в том же районе, но уже на 946-м километре. 45-летний водитель "Весты" оказался в кювете, в машине находились двое детей в возрасте 7 и 17 лет. самостоятельно они покинуть салон машины не смогли. Им тоже помогли спасатели, эвакуировав пострадавших до ближайшей гостиницы.