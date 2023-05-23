В Татарстане создадут Совет по вопросам повышения качества жизни граждан

В самое ближайшее в РТ будет создан Совет по вопросам повышения качества жизни граждан. При Раисе РТ Рустаме Минниханове реализуют проект Минтруда РТ.

Совет будет следить за тем, как реализуются национальные социальные инициативы, как внедряются региональные социальные стандарты по повышению уровня удовлетворенности татарстанцев.

Совет будет расставлять приоритеты по предложенным проектам, вносить свои предложения по ним, анализировать качество жизни жителей республики, помогать создавать региональные соцстандарты.

Возглавит Совет сам Раис РТ Рустам Минниханов. Его правой рукой станет вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, секратерем Совета будет замглавы Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования ЗОЖ Рушана Зарипова.

