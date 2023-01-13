В Татарстане сотрудники ГИБДД спасли задыхавшегося малыша

На проспекте Мусы Джалиля в Набережных Челнах сотрудники ГИБДД - старший лейтенант полиции Ильнур Шайхуллин и младший лейтенант полиции Павел Анисимов, заметили машину с включенной аварийкой на дороге и решили выяснить, что случилось.

Подойдя ближе, стражи порядка увидели, что двое мужчин пытаются помочь ребенку. Один из мужчин объяснил, что в автомобиле задыхается его ребенок. Его везли от зубного врача. В какой-то момент мальчик стал терять сознание и с трудом дышать. До больницы ребенка с отцом доставили со спецсигналом в кратчайшие сроки. Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает. Его жизнь вне опасности.