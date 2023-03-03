В Татарстане сотрудника МЧС отстранили от работы за отказ от прививки от ковида, он сумел защититься

В Татарстане сотрудника МЧС отстранили за отказ вакцинироваться от ковида, но он доказал свою правду

В Елабуге действующего сотрудника МЧС отстранили от работы за отказ делать прививку от ковида. Зарплату он не получал 3,5 месяца. Об этом сообщает 116.ru со ссылкой на адвоката Сергея Давлетшина.

Дело работника МЧС начало разворачиваться еще в 2021 году. От работы его отстранило местное руководство МЧС. После этого мужчина пошел в суд. Иск он подал на Роспотребнадзор. Многие суды в Татарстане в то время выносили странную формулировку: "до разрешения дела по существу другим судом". Из-за этого суды долгое время такие дела вообще не рассматривали ни в Казани, ни в Елабуге.

"Все ждали, пока Верховный суд Татарстана примет решение по коллективному иску по постановлению главного санитарного врача РТ Марины Патяшиной. А Верховный суд Татарстана занимал позицию в пользу Роспотребнадзора и не удовлетворял требования истцов. Тогда инициативная группа из Елабуги, куда тоже входит этот работник МЧС, решила подать апелляционную жалобу в Четвертый Апелляционный суд в Нижнем Новгороде. Там вынесли решение, что нужно возвращать все эти дела в первую инстанцию, то есть в местные суды", — сообщил адвокат.

После возвращения дела в елабужский суд начался по сути новый процесс. В итоге дело удалось выиграть. Суд занял сторону работника МЧС. По решению суда мужчина должен получить полностью зарплату за 3,5 месяца — это порядка 100 тысяч рублей, и компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.

