В Татарстане СКР возбудил дело из-за смерти рабочего, раздавленного лифтом в магазине

Следователи СКР в Татарстане возбудили уголовное дело после гибели рабочего, который погиб, ремонтируя лифт в одном из магазинов в Зеленодольске. Об этом информирует пресс-службе ведомства.

Мужчина являлся сотрудником фирмы, ремонтирующей лифты. Во время проведения ремонтных работ на рабочего свалилась лифтовая платформа. 39-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

Следователи возбудили дело о нарушении требований безопасности при проведении строительных и иных работ, сейчас устанавливают обстоятельства случившегося.