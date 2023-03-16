В Татарстане скончался экс-начальник второго отдела Минздрава республики Наиль Сафин
Фото: Минздрав РТ
После продолжительной болезни в Татарстане скончался экс-начальник второго отдела Минздрава республики Наиль Сафин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Сафин трудился в системе здравоохранения РТ более 34 лет. Прошел долгий и трудный путь от обычного санитарного врача до руководителя отдела Миндрава.
"Требовательность к себе, профессионализм, доброжелательное отношение к людям, принципиальность в отношениях снискали уважение среди коллег и за пределами республики", — говорят о нем коллеги.
Наиля Сафина похоронят на мусульманском кладбище "Марджани" в Самосырово.