В Татарстане умер бывший художественный руководитель театра "Мастеровые" Валентин Ярюхин

В Татарстане умер экс-худрук театра "Мастеровые" Валентин Ярюхин. Ему было 70 лет, прощание с Валентином состоится в Казани.

В челнинском драмтеатре "Мастеровые" Ярюхин трудился шесть лет - с 2005 года по 2011 год.

Коллеги отзываются о нем как о самобытном режиссере. Выпускник ГИТИСа, ученик Марка Захарова и Анатолия Васильева по сути открыл новую страницу в жизни челнинского театра.