В Татарстане умер бывший художественный руководитель театра "Мастеровые" Валентин Ярюхин

В Татарстане скончался экс-художественный руководитель театра "Мастеровые" Вячеслав Ярюхин
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В Татарстане умер экс-худрук театра "Мастеровые" Валентин Ярюхин. Ему было 70 лет, прощание с Валентином состоится в Казани.
В челнинском драмтеатре "Мастеровые" Ярюхин трудился шесть лет - с 2005 года по 2011 год.
Коллеги отзываются о нем как о самобытном режиссере. Выпускник ГИТИСа, ученик Марка Захарова и Анатолия Васильева по сути открыл новую страницу в жизни челнинского театра.
"Интересовался новостями, премьерами, щедро делился своим видением творческого процесса, помогал советами и добрыми наставлениями", - воспомнают коллеги по театральным подмосткам.