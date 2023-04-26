В Татарстане школьницы толпой избили двух сестер, сорвав с одной из них хиджаб

В Чистополе школьницы толпой избили двух сестер, сорвав с одной из девочек хиджаб, информирует Mash Iptash.

Уточняется, что сестры учатся в четвертом классе местной гимназии. Одноклассницы назначили им встречу после уроков. А потом начался кошмар: девочек по кругу таскали за волосу, душили, пинали. Сорвали с одной сестры хиджаб.

В ситуацию вмешались случайные прохожие.

Пострадавшие девочки рассказали все родителям, те написали заявление в полицию. Отмечается, что причиной могла стать деятельность мамы девочек. Она-блогер, семья часто отдыхает за границей, за это девочек постоянно травили в школе.