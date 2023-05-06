В Татарстане школьница взяла у отца пистолет и принесла его на уроки

В Набережных Челнах в школе № 20 разразился большой скандал. Шестиклассница принесла на уроки пистолет, расследованием занимается полиция.

Как пишут "Челнинские известия", оружие девочка взяла у отца. Он ранее был охотником, владел разными видами оружия. В прошлом году он решил закончить охотиться и сам сдал свой арсенал в полицию.

А пневматический пистолет решил оставить у себя на всякий случай.

Его-то и нашла шестиклассница. Она принесла оружие в школу, достала его в туалете и показала подругам.

Те восхитились и сразу начали писать в социальные сети сообщения про пистолет. Учительница вызвала мать девочки в школу. Мать пистолет отняла и сама потом отдала полицейским.

Сообщается, что семья благополучная, в ней растут трое детей.

