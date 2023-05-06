Новости Казани
· Служба новостей

В Татарстане шестиклассница взяла у отца пистолет и принесла его в школу

В Татарстане школьница взяла у отца пистолет и принесла его на уроки
В Татарстане шестиклассница взяла у отца пистолет и принесла его в школу

Фото: открытые источники

В Набережных Челнах в школе № 20 разразился большой скандал. Шестиклассница принесла на уроки пистолет, расследованием занимается полиция.

Как пишут "Челнинские известия", оружие девочка взяла у отца. Он ранее был охотником, владел разными видами оружия. В прошлом году он решил закончить охотиться и сам сдал свой арсенал в полицию.
А пневматический пистолет решил оставить у себя на всякий случай.

Его-то и нашла шестиклассница. Она принесла оружие в школу, достала его в туалете и показала подругам.
Те восхитились и сразу начали писать в социальные сети сообщения про пистолет. Учительница вызвала мать девочки в школу. Мать пистолет отняла и сама потом отдала полицейским.

Сообщается, что семья благополучная, в ней растут трое детей.

Следующая новость ↓

Популярное

Общество

день назад

Есть в каждом магазине: российский крем оказался дешевле и лучше французского люкса

Общество

день назад

«Вернется домой с СВО, а работы у него нет»: в Госдуму внесли проект закона о приостановке трудовых договоров с участниками спецоперации

избавиться от насекомых москва

Общество

день назад

Повысят еще на 10%: пенсионеров ждет рекордная за 10 лет индексация

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Все проще, чем вам кажется: как казанцы будут праздновать свадьбы в 2023 году

ремонт смартфона в Уфе

Новости Казани

день назад

В Татарстане мобилизованный, которого объявили погибшим в СВО, внезапно вернулся домой живым

Новости Казани

день назад

В Татарстан придет похолодание до -3 градусов и пойдет снег

Общество

10 часов назад

Найдется в каждом магазине: российский крем оказался дешевле и лучше французского люкса

Новости Казани

день назад

Мэрия Казани обнародовала график отключения горячей воды в городе в мае 2023
Лонгриды
22 часа назад

Никогда бы не подумали: самые неожиданные места в Казани, где можно пожарить шашлык

Никогда бы не подумали: самые неожиданные места в Казани, где можно пожарить шашлык

Новости Казани

50 минут назад

В метро Казани на День Победы будут запущены дополнительные поезда

Новости Казани

55 минут назад

Стали известны даты последних звонков и выпускных в школах Татарстана в 2023 году

Новости Казани

час назад

В Татарстане шестиклассница взяла у отца пистолет и принесла его в школу

Новости Казани

час назад

Премьер РФ Михаил Мишустин продлил полномочия Талии Хабриевой в Институте законодательства при Кабмине
В столице Татарстана открыта стела "Казань - город трудовой доблести"
Новости Казани
2 дня назад

В столице Татарстана открыта стела "Казань - город трудовой доблести"

Новости Казани

час назад

Ковид есть, пандемии нет - это удобно: в Татарстане за сутки коронавирусом заразились 27 человек

Новости Казани

час назад

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за гроз и шквального ветра

Новости Казани

3 часа назад

Строителям трассы М-7 предложили оплатить ремонт дороги
Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%