Роспотребнадзор РТ: в Татарстане с заразившимися корью контактировали 12 000 человек

В Татарстане врачи зарегистрировали уже 46 случаев заболевания корью. И первых пришелся на 5 февраля. Всего с зараженными контактировали более 12 000 человек, об этом проинформировала замглавы республиканского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

По ее словам, почти половина заболевших (20 человек) - это дети. А 80% зараженных - приехавшие из Таджикистана, есть отдельные завозные случаи кори из Москвы, Бурятии, Новосибирска и Египта.

Все 12 000 контактировавших людей будут под наблюдением медиков в течение 21 дня, потом они подлежат вакцинации.