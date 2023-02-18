В Татарстане с блогера требуют 300 тысяч рублей за крайне опасный сумасшедший трюк на горнолыжной базе

В Татарстане с блогера потребовали 300 тысяч за опасный трюк на горнолыжной базе

В Татарстане с блогера Рамиса Зиганшина требуют выплатить большую сумму денег за сумасшедший трюк, исполненный им на горнолыжной базе. Он заехал на трассу на авто, пишут "Челнинские известия".

Инцидент произошел 21 декабря 2022 года. Мужчина заехал на машине на трассу для езды на сноуборде или горнолыжных лыжах, а после выложил свой "подвиг" в социальных сетях. Руководство горнолыжной базы решило не оставлять это просто так и потребовало возместить ущерб, который оценен в 300 тысяч рублей.

"Судиться мне или нет из-за 300 тысяч рублей? Как вы думаете? Я прав или нет? Это же слишком много. Я думал, конечно, что мне предъявят 30 тысяч или 40 тысяч, но не 300 тысяч же хотеть. Суд, однозначно, не одобрит им эту сумму. Или все-таки, я сделал дело – отвечай смело", — написал сам Рамис Зиганшин.

Блогер попросил подписчиков проголосовать — судиться ли ему или нет с горнолыжной базой.

