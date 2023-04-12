В МЧС рассказали, что с 17 апреля в Татарстане нельзя жечь мусор и жарить шашлык

В Татарстане с 17 апреля запретили жарить шашлык, жечь траву и мусор
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В Республике Татарстан с 17 апреля по 10 мая 2023 года вводится строгий и полный запрет на сжигание травы и мусора, на жарку шашлыка на открытом огне - кострах и мангалах.
Начинает действовать особый противопожарный режим, напомнили в МЧС.
Руководитель управления надзорной деятельности МЧС РТ Максим Трущин сегодня, 12 апреля, напомнил, что нарушение запретов будет наказываться.
По его словам, в каждом районе республики будут работать профилактические группы.