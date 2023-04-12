В МЧС рассказали, что с 17 апреля в Татарстане нельзя жечь мусор и жарить шашлык

В Республике Татарстан с 17 апреля по 10 мая 2023 года вводится строгий и полный запрет на сжигание травы и мусора, на жарку шашлыка на открытом огне - кострах и мангалах.

Начинает действовать особый противопожарный режим, напомнили в МЧС.

Руководитель управления надзорной деятельности МЧС РТ Максим Трущин сегодня, 12 апреля, напомнил, что нарушение запретов будет наказываться.

По его словам, в каждом районе республики будут работать профилактические группы.

