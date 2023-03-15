В Татарстане Роспотребнадзор проинформировал, как медицинский центр в Казани принуждал людей брать кредиты

Роспотребнадзор РТ рассказал, как медцентр принуждал казанцев заключать кредитные договоры

Жители Казани обратились в Управление Роспотребнадзора по Татарстану с жалобами на медцентр, который принуждал клиентов брать кредит. Об этом на пресс-конференции в ИА "Татар-информ" рассказала заместитель руководителя ведомства Юлия Булатова.

"Поддавшись на многочисленные телефонные уговоры, предложения принять бесплатную косметологическую процедуру, граждане приходят в салон и во время оказания процедуры им навязывается оформление кредитного договора, который порой граждане с трудом могут расторгнуть. Примером является действия медицинского центра "Витамед"", – проинформировала она.

На медцентр за последнее время в надзорное ведомство пожаловались более 15 человек. Компании вынесено предостережение, готовится коллективный иск в суд.