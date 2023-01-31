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В Татарстане "Росатом" может построить атомную станцию для производства водорода

В Татарстане "Росатом" может построить атомную станцию для производства водорода

Фото: kazan.kp.ru

Государственная корпорация "Росатом" рассматривает возможность строительства в Татарстане атомной энерготехнологической станции (АЭТС) для производства водорода. Речь идет о мощности до 400 тыс. т водорода в год, проинформировал на заседании совета директоров АО "Татнефтехиминвест-холдинг" первый замгендиректора АО "ОБКМ Африкантов" Виталий Петрунин, его цитирует "Бизнес Онлайн".

"На сегодня проект ориентирован на производство чистого водорода, потому что изначально в технических требованиях была ориентация на экспорт на Запад. Сейчас мы пересматриваем концепцию, поскольку сами понимаете, какая ситуация. Нам в этой связи очень интересно производство не чисто водорода, а аммиака, метанола, или карбамида", — пояснил он позже, отвечая на вопросы СМИ.

Перспективные площадки в Татарстане для размещения нового производства еще не определены. Помимо республики, рассматривается также Подмосковье, Димитровград, северные субъекты РФ. Инвестиции оцениваются в сотни миллиардов рублей, объект должен быть запущен к 2035 году.

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