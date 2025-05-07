В Татарстане резко подорожал АИ-98, капуста, морковь и картошка

Цены в Татарстане продолжают расти: на этот раз заметно подорожал бензин марки АИ-98.

Согласно данным Татарстанстата, с 21 по 28 апреля его стоимость выросла сразу на 30 копеек — теперь литр обходится в 81,1 рубля. Это самое значительное изменение среди всех видов топлива за неделю. АИ-92 и АИ-95 остались на прежнем уровне — 53,57 и 57,63 рубля за литр соответственно. Дизель прибавил в цене 1 копейку.

Одновременно с этим в республике подорожали продукты из так называемого «борщевого набора». Капуста выросла в цене более чем на 8%, и теперь килограмм стоит 55,80 рубля. Морковь и лук подорожали на 7,25%, свёкла и картофель — на 5,5–5,7%. Больше всего теперь придётся заплатить за картофель — 67,14 рубля за килограмм.

Такой рост цен вызывает тревогу у потребителей, особенно перед дачным сезоном и майскими праздниками. Эксперты пока не называют точных причин скачка цен, но связывают это с ростом логистических издержек и сезонными колебаниями.