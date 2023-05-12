В Татарстане планируют отремонтировать три военкомата

В Татарстане решили отремонтировать три военкомата
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В Татарстане планируют сделать капремонт в помещениях трех военных комиссариатов. Сейчас ищут подрядчика, который мог бы провести инженерные изыскания и разработать проекты.
В частности, ремонтировать планируется военкомат в Зеленодольске на улице Туктаров, в Камском Устье на улице Калинина и в Менделеевске на улице Гунина.
Одним только ремонтом дело не ограничится, в помещения закупят и завезут оборудование, мебель и все необходимое, а территорию рядом с военкоматами благоустроят.
Проекты должны быть готовы до 15 октября текущего года. Затраты понесет бюджет РТ.