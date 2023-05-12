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В Татарстане решили отремонтировать три военкомата

В Татарстане планируют отремонтировать три военкомата
В Татарстане решили отремонтировать три военкомата

Фото: открытые источники

В Татарстане планируют сделать капремонт в помещениях трех военных комиссариатов. Сейчас ищут подрядчика, который мог бы провести инженерные изыскания и разработать проекты.

В частности, ремонтировать планируется военкомат в Зеленодольске на улице Туктаров, в Камском Устье на улице Калинина и в Менделеевске на улице Гунина.

Одним только ремонтом дело не ограничится, в помещения закупят и завезут оборудование, мебель и все необходимое, а территорию рядом с военкоматами благоустроят.

Проекты должны быть готовы до 15 октября текущего года. Затраты понесет бюджет РТ.

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