В Татарстане решено выплатить по 100 тысяч рублей людям, вынужденно покинувшим Херсон

Жители Херсона и Херсонской области, вынужденно покинувшие регион и приехавшие на территорию Татарстана, смогут получить единовременную разовую выплату в размере 100 тысяч рублкй на "обзаведение имуществом". Такое постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает РБК.

Чтобы получить выплату, граждане должны обратиться в МФЦ или территориальный орган социальной защиты и подать: заявление на выплату, документы, удостоверяющие личность и подтверждающие, что человек жил в Херсоне или части Херсонской области.

Отмечается, что, если последний указанный документ отсутствует, территориальный орган направит в течение 2 рабочих дней запрос в уполномоченный орган Херсонской области для того, чтобы подтвердить факт проживания.

Документы, составленные на украинском языке, представляются с переводом на русский язык, оформляемым в простой письменной форме.

Если по заявлению примут положительное решение, выплата поступит в течение 10 суток с момента обращения.

Эвакуация жителей Херсона с правого берега Днепра началась 18 октября и завершилась 28 октября. По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона планировали перевести на левый берег Днепра и в другие регионы России 50-60 тысяч человек.