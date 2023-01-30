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В Татарстане разрешат менять генплан без проведения общественных обсуждений

В Татарстане разрешат менять генплан без проведения общественных обсуждений

Фото: rcces86.ru

В Татарстане собираются изменить правила редактирования генеральных планов без проведения общественных обсуждений. Такое постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Вносить изменения в генпланы можно будет при соблюдении требований территориального планирования РФ, также будет учитываться уточнение границ населенных пунктов, необходимая для внесения в ЕГРН.

В общественных слушаниях не будет необходимости при изменении местоположения линейных объектов, в отношении которых обсуждения проводились ранее. Также слушания могут не проводить при размещении объектов за счет регионального бюджета.

В постановлении сказано, что изменения могут вноситься без сбора населения при реализации ряда масштабных инвестпроектов, нацпроектов или комплексного развития территории.

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