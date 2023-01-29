Новости Казани
· Илья Стребков

В Татарстане растет число заражений коронавирусом - число заразившихся превысило 195 тысяч человек

В Татарстане растет число заражений коронавирусом - число заразившихся превысило 195 тысяч человек

В Татарстане за прошедшие сутки зарегистрировали 77 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики. Все заболевшие находятя под медицинским наблюдением. Отметим, что ежесуточный прирост заразившихся увеличивается. Днем ранее выявили 73 случая коронавируса, а в пятницу - менее 70.

Общее число заразившихся коронавирусом с марта 2020 года и по состоянию на 29 января 2023 года в Татарстане составляет 195087 человек, выздоровели 192153 и умерли от ковида 2010 жителей республики.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Не выходят из угара: в Татарстане названы самые пьющие районы и города республики

Интересное

день назад

Только достроили дом и пришлось демонтировать: какие ошибки казанцы допускают при строительстве

потравить тараканов в мучкапе с выездом

Новости Казани

19 часов назад

"Подумали, что дезертиры с оружием": в Татарстане сотрудники ГИБДД остановили военных на авто, которых командир "по-братски" отпустил на побывку

Полезное

3 дня назад

Специалисты заявили: Жилье подешевеет в несколько раз! Объясняем когда все начнется

Профи - английский язык для менеджеров

Новости России

день назад

Хлопцы поехали домой: из Соледара потянулись большие колонны грузовиков с мертвыми бойцами ВСУ

Общество

день назад

Ученица 10 класса собралась замуж за 49-летнего возлюбленного: родители школьницы требуют остановить этот беспредел

Новости Казани

день назад

"Им там не место!": в Татарстане сделали заявление относительно мобилизации

Новости мира

день назад

"Если сделают это, пиши пропало": в Италии назвали один поступок русской армии, который точно приведет к началу Третьей мировой войны

Новости России

10 часов назад

Устроили огненный ад: российская артиллерия ударила по подразделениям ВСУ в 124 районах
Новости Казани
день назад

"Остались маленькие дети": в зоне СВО на Украине погиб еще один мобилизованный из Татарстана

"Остались маленькие дети": в зоне СВО на Украине погиб еще один мобилизованный из Татарстана

Новости Казани

час назад

В Татарстане растет число заражений коронавирусом - число заразившихся превысило 195 тысяч человек

Новости Казани

3 часа назад

Прощание с умершим министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым состоится 30 января

Автоновости Казани и Мира

4 часа назад

«Если согласишься – лишат прав»: ГИБДД предъявит новое требование водителям с 30 января

Новости Казани

5 часов назад

В Татарстане мужчина частично ослеп, получив удар в глаз
Умер Марат Садыков, министр здравоохранения Татарстана

Новости Казани

5 часов назад

Топили в холодной ванне, а затем сбросили в реку: в Татарстане трое парней жестоко убили женщину

Новости России

20 часов назад

Боевики ВСУ странным образом "похоронили" погибшего товарища: достали из окопа тело и закидали ветками

Новости мира

день назад

"Красотуля каких поискать": пограничники поймали уклониста с Украины, который притворялся знойной красоткой-женщиной
Казанские стоматологи сказали свое слово: вот откуда все ваши кариесы