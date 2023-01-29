В Татарстане растет число заражений коронавирусом - число заразившихся превысило 195 тысяч человек

В Татарстане за прошедшие сутки зарегистрировали 77 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики. Все заболевшие находятя под медицинским наблюдением. Отметим, что ежесуточный прирост заразившихся увеличивается. Днем ранее выявили 73 случая коронавируса, а в пятницу - менее 70.

Общее число заразившихся коронавирусом с марта 2020 года и по состоянию на 29 января 2023 года в Татарстане составляет 195087 человек, выздоровели 192153 и умерли от ковида 2010 жителей республики.