В Татарстане рассмотрят дело о травмировании женщины винтом самолета на аэродроме
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В РТ суд рассмотрит уголовное дело о травмировании женщины винтом самолета на аэродроме. Следственные действия завершили следователи Уфимского СОт Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР.
Все случилось 31 мая минувшего года. Следователи считают, что воздушное судно Cessna-172S под управлением обвиняемого с пассажиркой на борту приземлилось на аэродроме в Бугульме.
После остановки двигатель самолета был включен, а воздушный винт вращался. Несмотря на это, капитан решил открыть двери салона, чтобы женщина смогла самостоятельно выйти из кабины на стоянку.
"Капитан воздушного судна не уведомил ее об опасной зоне в передней части данного самолета ввиду вращающегося винта и фактически оставил ее без контроля при высадке из самолета. В результате женщина получила тяжелые травмы от удара лопастями воздушного винта", - сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.