В Татарстане рассмотрят дело о травмировании женщины винтом самолета на аэродроме

В Татарстане рассмотрят дело о травмировании женщины самолетным винтом на аэродроме

В РТ суд рассмотрит уголовное дело о травмировании женщины винтом самолета на аэродроме. Следственные действия завершили следователи Уфимского СОт Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР.

Все случилось 31 мая минувшего года. Следователи считают, что воздушное судно Cessna-172S под управлением обвиняемого с пассажиркой на борту приземлилось на аэродроме в Бугульме.

После остановки двигатель самолета был включен, а воздушный винт вращался. Несмотря на это, капитан решил открыть двери салона, чтобы женщина смогла самостоятельно выйти из кабины на стоянку.