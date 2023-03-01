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В Татарстане рассмотрят дело о травмировании женщины винтом самолета на аэродроме

В Татарстане рассмотрят дело о травмировании женщины самолетным винтом на аэродроме
В Татарстане рассмотрят дело о травмировании женщины винтом самолета на аэродроме

Фото: открытые источники

В РТ суд рассмотрит уголовное дело о травмировании женщины винтом самолета на аэродроме. Следственные действия завершили следователи Уфимского СОт Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР.
Все случилось 31 мая минувшего года. Следователи считают, что воздушное судно Cessna-172S под управлением обвиняемого с пассажиркой на борту приземлилось на аэродроме в Бугульме.

После остановки двигатель самолета был включен, а воздушный винт вращался. Несмотря на это, капитан решил открыть двери салона, чтобы женщина смогла самостоятельно выйти из кабины на стоянку.

"Капитан воздушного судна не уведомил ее об опасной зоне в передней части данного самолета ввиду вращающегося винта и фактически оставил ее без контроля при высадке из самолета. В результате женщина получила тяжелые травмы от удара лопастями воздушного винта", - сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

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