Сделают всем перерасчет за год: в Татарстане рассказали об изменениях в оплате ЖКУ

В Татарстане проинформировали об изменениях в оплате ЖКУ

В силу вступает постановление Правительства РФ о порядке начислений объемов коммунальных услуг и водоотведения для общегодомового имущества.

По словам первого замглавы исполкома Набережных Челнов Ильи Зуева, в платежках за апрель 2023 года произвели перерасчет по ЖКУ, а также СОИ согласно показаниям общедомовых приборов учета за период времени с сентября 2022 года по март 2023 года.

Сами начисления проводят по трем новым формулам. Но пугать это не должно - по словам Зуева, суммы в квитанциях сильно не поменяются.