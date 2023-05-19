Сделают всем перерасчет за год: в Татарстане рассказали об изменениях в оплате ЖКУ
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В силу вступает постановление Правительства РФ о порядке начислений объемов коммунальных услуг и водоотведения для общегодомового имущества.
По словам первого замглавы исполкома Набережных Челнов Ильи Зуева, в платежках за апрель 2023 года произвели перерасчет по ЖКУ, а также СОИ согласно показаниям общедомовых приборов учета за период времени с сентября 2022 года по март 2023 года.
Сами начисления проводят по трем новым формулам. Но пугать это не должно - по словам Зуева, суммы в квитанциях сильно не поменяются.
"Если есть сомнения в верности начисления, нужно обратиться в управляющую компанию или расчетный центр, если ответы и там не даны, то в исполнительный комитет, в управление городского хозяйства", — отметил Зуев.