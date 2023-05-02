В Татарстане расширена социальная поддержка детей-сирот: теперь заплатят и школьникам
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В Республике Татарстан принято решение о расширении соцподдержки для детей-сирот, которые остались без родительского попечения в период обучения. Если ранее выплаты полагались студентам государственных вузов и средних специальных учебных заведений, то теперь на них могут рассчитывать и школьники-сироты.
Документ об этом подписан премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.
Школьники, которые осиротели или по иным причинам остались без родительского попечения, теперь положены такие выплаты:
- Единовременное пособие при выпуске - 899 рублей;
- единовременная выплата на покупку обуви и одежды для выпускников - 59 337 рублей;
- ежегодная выплата на учебники и канцтовары - 3 210 рублей;
- ежегодной пособие на одежду и обувб - 25 289 рублей;
- ежемесячная выплата на питание - 7 877 рублей.
Действие нового постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года, говорится в документе.