В Татарстане расширена социальная поддержка детей-сирот

В Республике Татарстан принято решение о расширении соцподдержки для детей-сирот, которые остались без родительского попечения в период обучения. Если ранее выплаты полагались студентам государственных вузов и средних специальных учебных заведений, то теперь на них могут рассчитывать и школьники-сироты.

Документ об этом подписан премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.

Школьники, которые осиротели или по иным причинам остались без родительского попечения, теперь положены такие выплаты:

Единовременное пособие при выпуске - 899 рублей;

единовременная выплата на покупку обуви и одежды для выпускников - 59 337 рублей;

ежегодная выплата на учебники и канцтовары - 3 210 рублей;

ежегодной пособие на одежду и обувб - 25 289 рублей;

ежемесячная выплата на питание - 7 877 рублей.

Действие нового постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года, говорится в документе.