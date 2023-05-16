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В Татарстане распродают имущество сахарного завода

В Татарстане за долги распродают имущество сахарного завода
В Татарстане распродают имущество сахарного завода

Фото: открытые источники

В Татарстане за долги продадут имущество "Нурлатского сахара". Лоты на 345 миллионов рублей выставили на торги.
Заявки на участие в торгах принимаются с 26 июня по 23 января следующего года.

Всего продают шесть лотов. Это техника и недвижимость. В списке на реализацию поуприцеп-цистерна за 795 тысяч рублей, два "КамАЗа" по 1,92 миллиона каждый, бульдозер за 979 тысяч, грузовой кран за 1,7 миллиона.

За недвижимость, которой ранее владел сахарный завод, просят 338 миллионов рублей. Это - главный корпус предприятия, насосные станции, иные помещения и земельный участок в 125 га.

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