В Татарстане птицефабрика не выплатила своим сотрудникам 1,7 млн рублей

Птицефабрика, агрофирма "Залесный" не заплатила своим работникам более 1,7 миллиона рублей. Долги отдали только после того, как в ситуацию вмешалась Прокуратура РТ.

Нарушение выявили сотрудники Зеленодольской городской прокуратуры. 81 сотрудник птицефабрики не получили зарплаты за ноябрь и декабрь 2022 года.

42 сотрудникам при увольнении не выдали более 700 тысяч рублей компенсации за неиспользованный отпуск.

Возбуждено административное дело, директора птицефабрики оштрафовали на 10 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры с сотрудниками расплатились в полной мере.