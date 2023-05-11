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В Татарстане птицефабрика не заплатила своим сотрудникам 1,7 миллиона рублей

В Татарстане птицефабрика не выплатила своим сотрудникам 1,7 млн рублей
В Татарстане птицефабрика не заплатила своим сотрудникам 1,7 миллиона рублей

Фото: открытые источники

Птицефабрика, агрофирма "Залесный" не заплатила своим работникам более 1,7 миллиона рублей. Долги отдали только после того, как в ситуацию вмешалась Прокуратура РТ.

Нарушение выявили сотрудники Зеленодольской городской прокуратуры. 81 сотрудник птицефабрики не получили зарплаты за ноябрь и декабрь 2022 года.

42 сотрудникам при увольнении не выдали более 700 тысяч рублей компенсации за неиспользованный отпуск.

Возбуждено административное дело, директора птицефабрики оштрафовали на 10 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры с сотрудниками расплатились в полной мере.

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