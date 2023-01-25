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В Татарстане простились с военным Алмазом Фарраховым, погибшим в зоне СВО еще в декабре: тело только доставили на родину

В Татарстане простились с военным Алмазом Фарраховым, погибшим в зоне СВО еще в декабре: тело только доставили на родину

Фото: menzela.ru

В Мензелинском районе Татарстана, в селе Деуково, простились с 37-летним военным, погибшим в зоне СВО на Украине еще в декабре прошлого года. Тело Алмаза Фаррахова только доставили на родину.

Родился он в Набережных Челнах, но считается внуком села Деуково, пишет menzela.ru. В спецоперации участвовал с октября прошлого года.

"Он навсегда останется в нашей памяти героем", - отметил глава Мензелинского района Айдар Салахов.

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