В Татарстане прокуратура проводит проверку ДТП, в котором погибли три человека и пострадал ребенок

В Татарстане в аварии в Бугульминском районе трое погибли, пострадал двухгодовалый ребенок. Старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев добавил, что проводится прокурорская проверка.

Смертельное ДТП случилсь на 298 километре дороги Казань-Оренбург. 29-летний водитель Honda не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Opel.

В результате водитель и пассажир автомобиля Honda скончались на месте ДТП. Еще два пассажира этого авто — 53-летняя пассажирка и двухгодовалый ребенок — были доставлены в больницу.

При этом, как сейчас отметили в прокуратуре Татарстана, женщина скончалась от полученных травм в больнице. Также уточняется, что погибшие — мать и две ее дочери.

