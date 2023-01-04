В Татарстане прокуратура проводит проверку ДТП, в котором погибли три человека и пострадал ребенок
Фото: ГИБДД РТ
В Татарстане в аварии в Бугульминском районе трое погибли, пострадал двухгодовалый ребенок. Старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев добавил, что проводится прокурорская проверка.
Смертельное ДТП случилсь на 298 километре дороги Казань-Оренбург. 29-летний водитель Honda не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Opel.
В результате водитель и пассажир автомобиля Honda скончались на месте ДТП. Еще два пассажира этого авто — 53-летняя пассажирка и двухгодовалый ребенок — были доставлены в больницу.
При этом, как сейчас отметили в прокуратуре Татарстана, женщина скончалась от полученных травм в больнице. Также уточняется, что погибшие — мать и две ее дочери.