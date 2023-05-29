Рабочая неделя в Татарстане начнется с грозы, града и шквалистого ветра

Новая рабочая неделя в Татарстане начнется с грозы, града и шквалистого ветра. О неблагоприятных погодных условиях информирует республиканский Гидрометцентр.

Сегодня, 29 мая ожидается ветер с порвами 15-20 метров в секунду, днем порывы могут достичь силы в 23 метра в секунду. В отдельных районах РТ пройдет град.

Воздух прогреется до 20-22 градусов выше нуля.

20 мая, во вторник, также ожидаются дожди, порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду. Ночью будет 6-11 градусов тепла. Днем - от 22 до 27 градусов тепла, в восточной части республики - до 30 градусов жары.

