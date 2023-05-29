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В Татарстане прогремят грозы, пройдет град и обрушится шквалистый ветер

Рабочая неделя в Татарстане начнется с грозы, града и шквалистого ветра
В Татарстане прогремят грозы, пройдет град и обрушится шквалистый ветер

Фото: открытые источники

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Новая рабочая неделя в Татарстане начнется с грозы, града и шквалистого ветра. О неблагоприятных погодных условиях информирует республиканский Гидрометцентр.

Сегодня, 29 мая ожидается ветер с порвами 15-20 метров в секунду, днем порывы могут достичь силы в 23 метра в секунду. В отдельных районах РТ пройдет град.
Воздух прогреется до 20-22 градусов выше нуля.

20 мая, во вторник, также ожидаются дожди, порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду. Ночью будет 6-11 градусов тепла. Днем - от 22 до 27 градусов тепла, в восточной части республики - до 30 градусов жары.

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