В Татарстане из-за высокого риска лесных пожаров продлили штормовое предупреждение

В Татарстане продлено действие объявленного ранее штормового предупреждения из-за высокого риска лесных пожаров. Об этом информирует республиканский Гидрометцентр.

С 27 апреля по 2 мая 2023 года в регионе сохранится высокая пожарная опасность лесов, которой присудили 4 класс опасности из пяти возможных. А в субботу 29 апреля на юге РТ и в восточной части республики ожидается чрезвычайная степени опасности - 5 класса.

Напомним, что в рамках особого противопожарного режима татарстанцам ограничили право посещать леса до окончания майских праздников. Ограничения могут продлить, решение примут по ситуации.

Нарушения караются большими штрафами, может наступить и уголовная ответственность, если нарушение запрета привело к возгоранию.