В Татарстане принято решение не сокращать весенние каникулы для детей из-за продленных по причине морозов зимних

Из-за аномальных морозов большинство школ Татарстана приняли решение приостановить учебу. Но при этом школьникам не сократят весенние каникулы, как сообщалось ранее. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки республики Алсу Асадуллина.

"Никаких сокращений продолжительности весенних каникул за счет морозных дней не будет. Это неправомерно", – пояснила спикер.

Несмотря на отмену занятий, заявила она, школы работают, и могут принимать детей, которых не с кем оставить дома.