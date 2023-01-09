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В Татарстане принято решение не сокращать весенние каникулы для детей из-за продленных по причине морозов зимних

В Татарстане принято решение не сокращать весенние каникулы для детей из-за продленных по причине морозов зимних

Фото: gornovosti.ru

Из-за аномальных морозов большинство школ Татарстана приняли решение приостановить учебу. Но при этом школьникам не сократят весенние каникулы, как сообщалось ранее. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки республики Алсу Асадуллина.

"Никаких сокращений продолжительности весенних каникул за счет морозных дней не будет. Это неправомерно", – пояснила спикер.

Несмотря на отмену занятий, заявила она, школы работают, и могут принимать детей, которых не с кем оставить дома.

"Даже если один ребенок пришел в школу, для него будет организован учебный процесс. И все дети, которые будут находиться в школе, будут обеспечены горячим питанием", – подчеркнула замминистра.

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