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В Татарстане при паводке могут оказаться подтопленными 220 населенных пунктов

Паводок в Татарстане грозит подтоплением 220 населенным пунктам
В Татарстане при паводке могут оказаться подтопленными 220 населенных пунктов

Фото: открытые источники

В Татарстане в зону подтопления при неблагоприятном сценарии весеннего половодья могут попасть 220 населенных пунктов в 39 районах республики, где проживают 13,6 тыс. человек. Об этом сообщили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС по готовности к паводку.

Подтопление грозит также 47 участкам дорог, 22 автомобильным мостам, 20 социально значимым объектам и трем объектам экономики в РТ, отмечает "БО".

На подготовку к паводку-2023 в регионе было затрачено 1,3 млрд рублей. Отремонтировано 45 гидротехнических сооружений, на протяженности 111 км очищены русла рек и произведено углубление дна, привели в порядок свыше 9 тыс. водопропускных труб.

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