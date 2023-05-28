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В Татарстане предложили дать Нижнекамску звание нефтехимической столицы России

Муллин выступил с инициативой сделать Нижнекамск нефтехимической столицей России
В Татарстане предложили дать Нижнекамску звание нефтехимической столицы России

Фото: investforum.ru

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Звание нефтехимической столицы России предложили дать Нижнекамску. С такой инициативой выступил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин. Он озвучил ее 27 мая, когда в Нижнекамске при участии руководителей предприятий и членов правления СИБУРа отметили День химика.

На празднике также присутствовал глава минпромторга РТ Олег Коробченко, который поддержал данную идею. От отметил, что все необходимые ресурсы для этого, в том числе большие производства, планы по развитию химии и науки, в регионе имеются.

"Каждый год 35 миллионов тонн нефти добывается у нас в Татарстане, 70% мы перерабатываем её здесь сами и всего лишь 30% у нас идёт второй передел", - напомнил Коробченко.

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