В Татарстане построят заправку для морских и речных судов
Фото: открытые источники
На территории Свияжского межрегионального мультимодального логоцентра планируется создать производственно-бункерный комплекс СПГ. Комплекс позволит заправлять речные и морские суда, проинформировал руководитель совета директоров "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе.
Строить объект планируется в три очереди.
"Сегодня в регионе нет возможности заправлять морские и речные суда. Это будет уникальной вещью для Татарстана", — заявил Кахидзе.