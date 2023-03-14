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В Татарстане построят заправку для морских и речных судов

В Татарстане появится заправка для речных и морских судов на территории Свияжска
В Татарстане построят заправку для морских и речных судов

Фото: открытые источники

На территории Свияжского межрегионального мультимодального логоцентра планируется создать производственно-бункерный комплекс СПГ. Комплекс позволит заправлять речные и морские суда, проинформировал руководитель совета директоров "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе.

Строить объект планируется в три очереди.

"Сегодня в регионе нет возможности заправлять морские и речные суда. Это будет уникальной вещью для Татарстана", — заявил Кахидзе.

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