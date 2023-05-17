В Зеленодольском районе Татарстана построят новый логистический комплекс за 2,8 миллиарда рублей

В Зеленодольском районе РТ решено построить новый логистический комплекс за 2,8 миллиарда рублей.

Строительство обсудили на встрече накануне Раис РТ Рустам Минниханов, руководитель ГК "Деловые линии" Фарид Мадани и глава ГК "Ромекс Group" Алексей Прокопенко.

Ожидается, что площадь нового терминала составить более 40 тысяч квадратных метров. Комплекс позволит обрабатывать около 25 миллионов килограммов грузов ежемесячно.

По словам Рустама Минниханов, создание подобных комплексов в современных реалиях оправдано, есть и экономические обоснования, пишет "БО".

