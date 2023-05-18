В Татарстане пост заместителя министра экологии занял Алмаз Тугушев

В Татарстане новым заместителем министра экологии и природных ресурсов назначен Алмаз Тугушев. Приказ об этом подписан премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

У Тугушева есть необходимый опыт. Он работал в Минэкологии начальником отдела координации и планирования в период с 2018 по 2020 год. С весны 2020 года он руководил исполкомом Апастовского района РТ.

Сообщается, что в полномочия Тугушева на новом посту войдут вопросы недропользования.