В Татарстане после гибели роженицы главврач больницы подал в отставку

В Татарстане после гибели роженицы главврач уволился по собственному желанию

После гибели роженицы в Набережных Челнах по собственному желанию уволился главврач КДМЦ Марат Насыбуллин.

Его увольнение стало следствием гибели в Казани 36-летней Алены Мухаметовой. 6 марта женщина родила третьего ребенка в Набережных Челнах, а потом ей стало хуже. Женщину доставили в Казань вертолетом санавиации, но спасти не смогли. Ребенок выжил, сейчас он в Казани в детском отделении.

Заявление на увольнение Насыбуллин написал сам, но из больницы не ушел – остался в качестве рядового хирурга.

Что стало причиной гибели женщины, будут выяснять следователи в рамках уголовного дела, которое возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности". Минздрав Татарстана проводит собственное служебное расследование.