Новости Казани
· Служба новостей

В Татарстане после гибели роженицы главврач больницы подал в отставку

В Татарстане после гибели роженицы главврач уволился по собственному желанию
В Татарстане после гибели роженицы главврач больницы подал в отставку

Фото: news.myseldon.com

После гибели роженицы в Набережных Челнах по собственному желанию уволился главврач КДМЦ Марат Насыбуллин.

Его увольнение стало следствием гибели в Казани 36-летней Алены Мухаметовой. 6 марта женщина родила третьего ребенка в Набережных Челнах, а потом ей стало хуже. Женщину доставили в Казань вертолетом санавиации, но спасти не смогли. Ребенок выжил, сейчас он в Казани в детском отделении.

Заявление на увольнение Насыбуллин написал сам, но из больницы не ушел – остался в качестве рядового хирурга.

Что стало причиной гибели женщины, будут выяснять следователи в рамках уголовного дела, которое возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности". Минздрав Татарстана проводит собственное служебное расследование.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

«Выходные будут перенесены»: В майские праздники 2023 года внесли изменения

Новости России

день назад

«Не берите – там пыль и красители»: Росконтроль назвал марки чая в пакетиках, которые не стоит брать

служба по очистке от тараканов

Новости России

день назад

«Не платите своей картой»: Роскачество предупредило всех, кто покупает на Wildberries, Ozon и AliExpress

Редакция помогает

3 дня назад

10 занимательных локаций в Казани, где стоит побывать каждому ребенку

биомеханическая стимуляция лица в Санкт-Петербурге

Новости мира

день назад

"Очнитесь!": талибы отреагировали на выдачу Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест Путина

Новости Казани

день назад

"Тишина в эфире": Казань на два дня останется без телевидения и радиовещания

Новости России

10 часов назад

Ни одного не осталось. Совсем: Asia Times сообщила о гибели всех бойцов ВСУ, подготовленных НАТО с 2014 по 2022 год

Новости России

день назад

В российской глубинке упал беспилотник, начиненный взрывчаткой
Новости Казани
час назад

"Все попало в реку": в Татарстане произошла разгерметизация нефтепровода и разлив нефтепродуктов

"Все попало в реку": в Татарстане произошла разгерметизация нефтепровода и разлив нефтепродуктов

Новости России

57 минут назад

"Позвольте вас проводить!": российский Су-35 "галантно" сопроводил два американских бомбардировщика, которые летели к России

Новости Казани

час назад

Казанца, который до полусмерти избил женщину на остановке, полиция отпустила

Новости мира

3 часа назад

В Киево-Печерской лавре почернели кресты: реставратор объяснила, почему случилось такое

Новости России

4 часа назад

"Будет большая бойня": эксперт Шурыгин заявил о предстоящей большой битве России с ВСУ весной 2023 года
Приехавший из зоны СВО боец в Татарстане устроил дочкам большой сюрприз в школе
Новости Казани
час назад

Приехавший из зоны СВО боец в Татарстане устроил дочкам большой сюрприз в школе

Новости России

4 часа назад

"Отважно, но безрезультатно": ВСУ предприняли попытки вернуть позиции на Краснолиманском направлении, там их ждал теплый прием

Новости России

4 часа назад

Путин принял решение для всех автомобилистов: водительские права менять не надо еще три года

Новости России

10 часов назад

"Наш ответ Гааге": Следком возбудил уголовное дело против троих судей и прокурора МУС после ордера на "арест" Путина
А какой вкус твоей весны? Экзотика и классика: казанцы поделились, как со﻿здать весеннее настроение
Интересное
4 дня назад

А какой вкус твоей весны? Экзотика и классика: казанцы поделились, как со﻿здать весеннее настроение