В Татарстане после гибели роженицы главврач больницы подал в отставку
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После гибели роженицы в Набережных Челнах по собственному желанию уволился главврач КДМЦ Марат Насыбуллин.
Его увольнение стало следствием гибели в Казани 36-летней Алены Мухаметовой. 6 марта женщина родила третьего ребенка в Набережных Челнах, а потом ей стало хуже. Женщину доставили в Казань вертолетом санавиации, но спасти не смогли. Ребенок выжил, сейчас он в Казани в детском отделении.
Заявление на увольнение Насыбуллин написал сам, но из больницы не ушел – остался в качестве рядового хирурга.
Что стало причиной гибели женщины, будут выяснять следователи в рамках уголовного дела, которое возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности". Минздрав Татарстана проводит собственное служебное расследование.