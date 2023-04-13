В Набережных Челнах пресекли массовую драку с участием 19 человек

В Набережных Челнах сотрудники полиции не допустили массовой драки, в которой могли бы принять участие 19 человек одновременно. В отдел полиции № 4 обратились очевидцы, которые рассказали, что у одного из магазинов назревает большое молодежное побоище.

Стражи порядка сразу отправились к указанному месту и задержали 19 человек, все были доставлены в отдел для беседы и установления обстоятельств ЧП.

В отделе выяснилось, что началось со словесной перепалки между троими посетителями ночного клуба. Прошло несколько дней, но обе стороны не успокоились и договорились встретиться, чтобы "поговорить по душам".

У одного из задержанных парней полицейские при себе обнаружили нечто, похожее на травматический револьвер. Точнее его охарактеризует экспертиза.