В Татарстане пресечена деятельность группы лжеюристов, обманувших 75 человек

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РТ пресекли преступную деятельность группы лжеюристов, которые предлагали жителям юрилические услуги, а сами просто похищали деньги.

Для работы на широкую ногу специально создали две фирмы, от них и заключались договоры.

Сейчас к правоохранителям обратились уже 75 человек, которые стали жертвами лжеюристов.

Предварительный ущерб от их действий составил более 2,7 млн рублей.

Задержаны семеро - проведены обыски по местам проживания фигурантов: в Ленобласти, Ростовской области, в РТ.

Всего силовики изъяли более полутора тысяч договоров, заключенных с клиентами.

Четверых задержанных заключили под стражу, одному запретили определенные действия, еще двое - под подпиской о невыезде.

