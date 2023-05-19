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В Татарстане полицейские пресекли деятельность группы лжеюристов, которые успели обмануть 75 человек

В Татарстане пресечена деятельность группы лжеюристов, обманувших 75 человек
В Татарстане полицейские пресекли деятельность группы лжеюристов, которые успели обмануть 75 человек

Фото: открытые источники

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Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РТ пресекли преступную деятельность группы лжеюристов, которые предлагали жителям юрилические услуги, а сами просто похищали деньги.

Для работы на широкую ногу специально создали две фирмы, от них и заключались договоры.
Сейчас к правоохранителям обратились уже 75 человек, которые стали жертвами лжеюристов.
Предварительный ущерб от их действий составил более 2,7 млн рублей.

Задержаны семеро - проведены обыски по местам проживания фигурантов: в Ленобласти, Ростовской области, в РТ.
Всего силовики изъяли более полутора тысяч договоров, заключенных с клиентами.

Четверых задержанных заключили под стражу, одному запретили определенные действия, еще двое - под подпиской о невыезде.

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