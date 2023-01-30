В Татарстане под окнами высотки найдено тело 13-летней школьницы

В Набережных Челнах накануне местные жители под окнами одной из высоток 65 комплекса нашли тело погибшего подростка. Прибывшие не место происшествия правоохранители установили, что погибшая – 13-летняя школьница. Девочка зашла в дом, в котором живет ее родственник.

Предварительно установлено, что родственника не оказалось дома, и школьница решила подождать на 17 этаже. Как пишет "КП Казань", по факту подростка проводится доследственная проверка.

