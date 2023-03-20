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В Татарстане под колесами автомобиля молодого водителя умер мужчина, лежавший на дороге

В Татарстане под колесами авто погиб мужчина, лежавший на дороге
В Татарстане под колесами автомобиля молодого водителя умер мужчина, лежавший на дороге

Фото: социальные сети

В Зеленодольском районе Татарстана 19-летний водитель "ВАЗа" насмерть переехал 31-летнего мужчину, который по каким-то причинам лежал на дороге. Об этом сообщили в ГИБДД республики.

Наезд случился ночью на 18-м километре автодороги Раифа - Кульбаш - Дубъязы.

Мужчина лежал на проезжей части, на его одежде не было световозвращающих элементов, а потому водитель просто его не заметил. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

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